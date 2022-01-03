為避免國內出現供電不足，作為全球第一大煤炭出口國的印尼突然宣佈1月「禁止煤炭出口」引發全球關注。大陸面對正值冬季供暖用煤高峰，多位能源專家都表示，由於大陸煤炭進口依賴度較低、僅約10％，觀察印尼禁止煤炭出口對大陸煤炭價格短期或有影響可能推高，但對整體用煤影響不大。

據《時代財經》引述中國能源研究會能源政策研究中心特聘研究員董曉宇指出，從長遠看，印尼仍是大陸煤炭進口的主要目標國，保持兩國煤炭貿易的持續性、穩定性對兩國都是有利的，特別是RCEP生效後，大陸對印尼的煤炭需求會增加，印尼方面減少人為的政策干預是最理性的選擇。

據了解，作為印尼煤炭最大買家的大陸，2021年1到11月從印尼進口1.76億噸動力煤，占大陸進口比約61％。

此外，獨立經濟學家王赤坤說，動力煤主要用於供熱，冬季供熱用煤高峰已過半，相關用煤企業早已備足庫存並鎖定價格和供應。加上大陸經過多次煤炭變動，累積經驗，隨著政府調控，產能補充等，印尼禁止煤炭出口1個月對大陸煤炭市場影響有限。

而印尼本身是世界第一大煤炭出口國。據海外電力公號，2021年印尼煤炭產量預計為6.09億噸、出口4.35億噸，換算約7成左右的產煤用於出口。另據海運機構Bancosta統計，全球2020年煤炭（焦煤和動力煤）海運量為11.3億噸。這意味全球煤炭外貿市場中，印尼約有35％市佔率。