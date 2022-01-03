迎接壬寅虎年香火鼎盛的台中市萬和宮，今年元旦起受理植福斗、敬點光明燈及文昌燈以及安奉太歲，信眾大排長龍；萬和宮董事長蕭清杰指出，萬和宮的光明燈及文昌燈，均透過電腦隨機排列，一視同仁，不必搶先排隊卡位，信眾還有一併為愛車、寵物安太歲、點光明燈，祈求媽祖保佑。

蕭清杰指出，萬和宮多年來點燈及安太歲費用均未調漲，其中安太歲維持每人100元。據統計，萬和宮每年受理幾十萬人次植福斗、敬點光明燈及文昌燈以及安奉太歲的數量年年成長。信眾除為家人植福斗、敬點光明燈、文昌燈以及安奉太歲，也有為愛車、寵物安太歲、點光明燈。

廖姓女子幾年前學成歸國時，將在美國認養的貓咪Lika帶回來。幾年前有一天從4樓天井墜落一樓，送到動物醫院急診花了6000多元醫藥費，她趕快請老爸到萬和宮幫愛貓安太歲，後來貓咪平安無事；如今每年也都替牠安太歲、植斗，也點光明燈。

林姓男子幾年前開車行經路口時，被酒駕闖紅燈的車輛撞傷骨折，復健近半年，有一陣子不敢開車上路，後來家人幫忙買新車，還到萬和宮安太歲，他覺得有神明庇祐，才解除心理壓力。每年都幫愛車安太歲。一般信眾替愛車安燈時，多半依據家人對車子的稱呼，如「小銀」、「小灰」或車牌號碼，出生日期則按出廠年份填寫。

蕭清杰說，敬點光明燈、文昌燈、安奉太歲及植福斗，為廣大信眾祈福、保平安、趨吉避凶、消災解厄，是萬和宮的每年重要祈安活動。「燈」象徵光明與希望，也含意智慧與福報；光明燈如同在黑暗中光芒，猶如六祖壇經中說的「一燈能除千年暗。」照亮未來的人生。

新春期間，萬和宮的祈福活動還包括：元月28日（農曆12月26日）上午舉行辛丑牛年謝斗法會。元月29日（農曆12月27日）上午，贈送書法名家春聯。

※※元月31日、除夕夜，萬和宮於晚間10時關廟門，11時15分開廟門。2月10日（農曆元月10日）舉辦壬寅虎年植斗法會。

萬和宮於2月15日慶祝元宵節、上元天官大帝聖誕，萬和宮白天誦經祈福，晚間八點在廣場配合台中市政府文化局規劃的「台臺中媽祖國際觀光文化節活動」演出歌仔戲，並贈送賀節小燈籠及摸彩，盛況可期。