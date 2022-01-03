新北市民政局在三峽礁溪行政大樓新設一處百坪空間的光明市民活動中心，新北市長侯友宜今前往揭牌儀式，宣布啟用，並與長者一同搓湯圓，體驗樂活空間設施。（蔡雯如攝）

新北市民政局在三峽礁溪行政大樓新設一處百坪空間的光明市民活動中心，新北市長侯友宜今前往揭牌儀式，宣布啟用，並與長者一同搓湯圓，體驗樂活空間設施。（蔡雯如攝）

新北市三峽礁溪、安溪、介壽、中正里內約有2萬6000多人，但過去4里僅能共用同一活動中心，周邊居民公共空間嚴重不足，地方民眾反映下，民政局在礁溪行政大樓新設一處百坪空間的光明市民活動中心，新北市長侯友宜今前往揭牌儀式，宣布啟用，並與長者一同搓湯圓，體驗樂活空間設施。

介壽、中正、安溪、礁溪4里過去僅能共用介壽市民活動中心，導致住戶、社區發展協會等單位都需排隊登記場地，且常常需排上1、2個月才申請得到。民政局為解決公共空間不足的問題，在鄰近三峽老街、安溪國中的礁溪行政大樓，新設光明市民活動中心。

民政局指出，光明市民活動中心前身是三峽戶政事務所，陸續協調空間規畫後，市府挹注約390萬元經費，改裝成為百坪空間的多功能集會場所，啟用後可提供集會及瑜珈、舞蹈、書法等各項研習活動使用，內部也有按摩椅、桌遊及健身車等休閒器材，也因應都會型生活型態，特別規畫法律諮詢室，從今年1月起每周都有律師到場提供免費諮詢服務，盼民眾多多使用。

三峽區長周晉平說，三峽區公所極力推動里里銀俱樂部，去年獲頒「達標王」獎牌，光明活動中心內也將規畫設置銀髮俱樂部、老人共餐及社區關懷據點，照顧更多長者，希望附近市民善用這處友善可及的市民活動中心，共同營造社區新起點。

侯友宜說，為提供市民就近享有完善的休憩、活動和聚會的空間，民政局持續與各公所協尋活動中心空間，也力推銀髮照護政策，目前轄內1032里已有966里成立銀髮俱樂部，其中三峽、林口、貢寮等20區都已達成里里銀髮俱樂部的目標，希望長者能就地安養，也期待透過活動中心的多功能服務，讓各里發展出不同的地方特色，凝聚向心力。