新北市三峽礁溪、安溪、介壽、中正里內約有2萬6000多人，但過去4里僅能共用同一活動中心，周邊居民公共空間嚴重不足，地方民眾反映下，民政局在礁溪行政大樓新設一處百坪空間的光明市民活動中心，新北市長侯友宜今前往揭牌儀式，宣布啟用，並與長者一同搓湯圓，體驗樂活空間設施。
介壽、中正、安溪、礁溪4里過去僅能共用介壽市民活動中心，導致住戶、社區發展協會等單位都需排隊登記場地，且常常需排上1、2個月才申請得到。民政局為解決公共空間不足的問題，在鄰近三峽老街、安溪國中的礁溪行政大樓，新設光明市民活動中心。
民政局指出，光明市民活動中心前身是三峽戶政事務所，陸續協調空間規畫後，市府挹注約390萬元經費，改裝成為百坪空間的多功能集會場所，啟用後可提供集會及瑜珈、舞蹈、書法等各項研習活動使用，內部也有按摩椅、桌遊及健身車等休閒器材，也因應都會型生活型態，特別規畫法律諮詢室，從今年1月起每周都有律師到場提供免費諮詢服務，盼民眾多多使用。
三峽區長周晉平說，三峽區公所極力推動里里銀俱樂部，去年獲頒「達標王」獎牌，光明活動中心內也將規畫設置銀髮俱樂部、老人共餐及社區關懷據點，照顧更多長者，希望附近市民善用這處友善可及的市民活動中心，共同營造社區新起點。
侯友宜說，為提供市民就近享有完善的休憩、活動和聚會的空間，民政局持續與各公所協尋活動中心空間，也力推銀髮照護政策，目前轄內1032里已有966里成立銀髮俱樂部，其中三峽、林口、貢寮等20區都已達成里里銀髮俱樂部的目標，希望長者能就地安養，也期待透過活動中心的多功能服務，讓各里發展出不同的地方特色，凝聚向心力。
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