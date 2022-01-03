經典奇幻系列電影《哈利波特》推出後，在全球掀起魔法旋風，7集演完還不夠，後續又推出《怪獸與牠們的產地》系列電影，如今，《哈利波特》迎來上映20周年的大日子，特地製播了「哈利波特20周年：重返霍格華茲」特別節目，讓相關影片、訪談等又成為熱門討論話題，其中，有位童星可說是《哈利波特》演員裡最幸運的一個，那就是湯姆艾克力(Tom Ackerley)，因為他的另一半，是近代最受歡迎的好萊塢女神「小丑女」瑪格羅比(Margot Robbie)。

《哈利波特》電影上映至今已經有20個年頭，還在深深影響各個年齡層的影迷，事實上不但民眾著迷於魔法世界，好萊塢也有許多眾所週知的魔法迷，例如珍妮佛勞倫斯、「小蜘蛛」湯姆霍蘭德、亞莉安娜等，當然瑪格羅比也是狂粉之一，他們都曾表示在青少年時期，會花上大把時間重刷電影、原著，成為演員後超想加入魔法世界，也真的有人成功過，例如「紐特」艾迪瑞德曼。

據《每日郵報》報導，瑪格羅比從不諱言自己是《哈利波特》狂粉，小時候放學回家就是整天翻看這部作品，瘋到明明視力就是1.0超標準，但她假裝看不清楚東西，騙爸媽讓她配戴眼鏡，她覺得這樣自己會更像哈利波特。

2016年瑪格羅比與英國籍助理導演湯姆艾克力結婚，外界對於湯姆的認識，應該就認為他是幕後工作者，但其實湯姆曾經演過《哈利波特》，瑪格羅比興奮爆料：「我老公在《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》中出現，但他是臨演，不仔細看絕對看不到，就是片中有個橋段是馬份怒沖沖走向鷹馬，推開擋路的史萊哲林同學，我老公就是那個被推的」，瑪格羅比還笑說，如果湯姆早點說他有演《哈利波特》，「我們會更早結婚」，也因此湯姆艾克力成為眾多《哈利波特》童星中，最走運的那個人。