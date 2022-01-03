韓國化妝品巨頭愛茉莉太平洋旗下品牌悅詩風吟（Innisfree）將在大陸市場大舉撤店，最終門店數量將縮減至140間左右，與巔峰時期逾600間門市相比，撤店率高達77％。

陸媒報導，悅詩風吟2020年營業收入按年減少37％至3486億韓元（約22.9億港元），不及2016年巔峰時期7700億韓元的一半，營業利潤也暴跌89％至7億韓元（約500萬港元）。

愛茉莉太平洋是韓國最大的化妝品開發、生產和銷售國際性集團之一，創立於1945年，旗下品牌包括雪花秀（Sulwhasoo）、蘭芝（Laneige）等；其中，悅詩風吟定位為年輕學生和女性可使用的平價護膚彩妝，於2012年進入大陸市場後，2014年起以每年新開100間門市的速度，快速展店。悅詩風吟的風靡與當時韓流文化的走紅分不開。但從2017年開始，韓流在大陸逐漸降溫，悅詩風吟的業績便也隨之一路下滑。

對於此番關店消息，愛茉莉太平洋相關負責人表示，集團正對悅詩風吟品牌進行渠道優化，而這樣的門店調整在2022年仍將持續。該負責人還表示，愛茉莉太平洋集團將針對大陸市場進行新一輪策略調整，不過僅對悅詩風吟門店進行優化縮減，不涉及其他品牌。愛茉莉太平洋集團還表示，未來在大陸市場將著重發力中高端及線上領域。