1月3日為2022年首個交易日，港股恒指開高走低，早盤轉跌。截至午盤，恒指跌0.62％，報23252.69點。國企指數跌0.85％，8166.54點。恒生科技指數跌0.98％，報5615.59點。

港股科技股大跌，京東健康、阿里健康、平安好醫生跌超5％，阿裡跌超3％，小米、京東、騰訊等集體走跌。

大陸房地產物業股集體大跌，其中，融創服務、時代鄰里跌超12％，新城悅服務、世茂集團、融創中國跌超10％，合景悠活、保利物業)、中國奧園跌8％。

元宇宙概念、AI獨角獸商湯科技股價大爆發，上市三日股價近乎翻倍，3日股價高開高走，一度暴漲36％，午盤漲27.27％，市值2330億港元。

中國恒大停牌，恒大系先抑後揚，恒大汽車漲9％，此前一度跌9％。2022元旦假期，一則恒大海花島被行政處罰的消息傳開來：因違法取得的規劃許可證已被撤銷等，要求恒大海南海花島2島的39棟樓在10天內拆除。根據鏈家提供資料，海花島房子售價在每平方公尺人民幣（下同）1.8萬元左右，此次被通知拆除的39棟樓合計43萬平方公尺，涉及房產價值約77億元。