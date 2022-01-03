蔡英文、高官搭專機輔選林靜儀 顏寬恒轟：誰付錢？

中二選區立委補選進入最後一周，國民黨候選人顏寬恒3日指出，相對林靜儀有很多綠營大咖，包含總統來助選，顏寬恒表示，「我的靠山就是第二選區所有的鄉親，陪我一起走，走到1月9日投票當天贏得勝利」，顏也質疑，總統及高官坐專機來輔選，誰付錢？

相對於對手林靜儀有很多綠營大咖，包含總統、高官來助選，顏寬恒3日表示，很感謝立委江啟臣、楊瓊瓔、高金素梅等及其他立院老同事的支持，今天除了他在龍井外，江啟臣會在霧峰、謝龍介會從沙鹿等地出發，每天都會從不同地方、很仔細的從每一條馬路、每一條巷弄，向鄉親們請託。

顏寬恒也批評，林靜儀2日在沙鹿的造勢活動，蔡英文總統和行政院、部會高官都搭專機來幫林靜儀助選，花了多少人民的公帑、花了多少錢、多少資源，也包含從台灣各縣市南下、北上的立委大咖們，他們又花了多少百姓的納稅錢，只為了幫林靜儀勝選，搶回第二選區立委席次。

顏寬恒表示，從昨天對手造勢的布局來看，這種陣仗，本周應該還會來好幾次，每次都是搭專機，這是誰付錢，是候選人、競選總部，還是百姓付錢？就是行政不中立。