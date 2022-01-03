前些年伴隨韓劇火爆，韓妝品牌在大陸市場相當受到歡迎。但面對大陸國貨品牌崛起，韓妝經營越顯挑戰。據多家陸媒報導，韓國化妝品巨頭愛茉莉太平洋旗下品牌悅詩風吟（Innisfree）將在大陸市場「大撤店」，最終門店數量將縮減至約140家左右，與巔峰時期擁有超過600家門店相比，撤店率將高達77％。

對此消息，愛茉莉太平洋相關負責人表示，集團正對悅詩風吟品牌進行通路優化，門店調整在2022年仍將持續，也強調愛茉莉太平洋將針對大陸市場進行新一輪策略調整，不過僅對悅詩風吟門店進行優化縮減，不涉及其他品牌，未來在大陸市場將著重發力中高端及線上領域。

觀察悅詩風吟定位是20至26歲的學生和年輕女性可以使用的平價護膚彩妝。從2012年進入大陸市場、2014年起以每年新開100家門店的速度進入二三線城市。

據每日經濟新聞報導，悅詩風吟的風靡與當時韓流文化走紅有關，但從2017年開始，韓流在大陸逐漸降溫，悅詩風吟業績也隨之下滑，從2019年關閉40家虧損門店。2020年關店速度明顯加快，又關閉至少90家虧損門店，直到2021年5月又傳出要關閉約170家大陸門市。

事實上，悅詩風吟也不是愛茉莉太平洋旗下第一個在大陸市場大量關店的品牌。另一品牌伊蒂之屋（Etude House）在2021年3月就徹底關閉大陸所有線下門市，僅保留線下美妝集合點「調色師」管道，其他都轉為線上經營。據其官網資料顯示，伊蒂之屋於2013年進入大陸市場，巔峰時期也曾在北京、上海、廣州、武漢等25個城市開設58家品牌直營店。