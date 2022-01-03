蔡英文總統今天接見建築界代表指出，推動危老重建及都市更新，是政府一直努力的目標。目前，台灣30年以上的老屋，仍有數百萬棟。政府已成立專責機構「國家住都中心」，來增加推動都更的能量。她拜託所有建築界、工程界、營造界的先進，都能與政府共同努力，一起為民眾打造更良好的居住環境。

蔡英文今天接見「第29屆中華建築金石獎得獎企業與地方政府獲獎單位代表」表示，台灣自去年以來，不但守住疫情，經濟表現也非常亮眼，除了2021年的經濟成長率有機會突破6％，股市也創下新的高點。

她認為，台灣經濟可以有這樣的表現，是因為每個領域的從業者都非常努力，也帶來很多突破和創新。對於所有得獎者為整體建築環境以及公共建設的品質帶來非常大的進步，她表達由衷謝忱。

金石獎的項目內容多元，包括規劃設計類、施工品質類、公共建設類等。蔡英文表示，藉由金石獎的表揚，可以持續提升建築專業以及居住環境的品質，也更希望共同倡導「智慧共築、健康共生」的概念。

她提到，透過打造具有智慧設計、生態、節能特性的建築物，可以減輕地球的負擔，更可以把環境永續的概念，落實在整體建築設計當中，讓民眾享有更健康、更宜居的生活環境。希望未來政府和民間持續加強合作，一起推動良好的建築和社區概念設計，來回應新的社會型態需求和挑戰。

蔡英文舉例，像是面對高齡社會和少子女化挑戰，這些年來，我們對於社會住宅的規劃，加入了長照據點、非營利幼兒園、托嬰中心等等設計，也希望大家在未來的設計當中，能夠更融入這些社會照顧的概念。

在促進城市發展方面，她說，我們必須持續提升公共建設的品質，為城市帶來新風貌，注入新的動能。例如，這次獲獎的高雄「海洋文化及流行音樂中心」，除了構造和設計非常傑出，也帶動了南台灣文化藝術展演的發展，這就是非常好的示範。

蔡英文強調，目前，台灣30年以上的老屋，仍有數百萬棟。為了解決建築物老舊的問題，政府制定《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，來加速推動危老建物的更新，並成立專責機構「國家住都中心」，來增加推動都更的能量。

她說，這些重要的工作及政策方向，要拜託所有建築界、工程界、營造界的先進，都能與政府共同努力，一起為民眾打造更良好的居住環境。