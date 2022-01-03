華碩(2357)旗下IC設計三大金雞，2022年蓄勢待發，MOSFET概念股杰力(5299)今日開紅盤即飆上漲停214.5元，反映MOSFET(金氧半場效電晶體)市況持續叫好；祥碩(5269)則可望受益AMD新品加上USB4出貨帶動下，營運不淡；至於另外一檔焦點股，莫過於今起辦理公開申購的力智(6719)，以近期興櫃價來看，粗估每股抽中現賺高達逾30萬。

杰力主要營收比重大宗為NB，占比營收逾7成，在去年疫情帶動NB需求大增下，帶動營運挑戰高峰，儘管去年下半年市場對chromebook出現雜音，但因為企業端對商業NB等需求快速補上，杰力近年來也積極拉升商用NB比重，故整體產業依舊不淡，杰力2021年不僅獲利確定創下新高，也因為前三季每股已賺13.38元，杰力2021年每股獲利首度跨越一個股本，對杰力營運來說，也算是一個新的里程碑。

展望2022年，業界預估MOSFET在上半年將持續緊俏，且因為去年車用市場鬧晶片荒，今年車市各界看好將迎來明顯成長，換言之，全球IDM廠會多數還是會以車用市場為優先，這對台系MOSFET廠來說，將持續具有優勢，杰力營運動能仍有明顯支撐。

力智同為華碩小金雞，主要產品為PMIC(電源管理IC)，但其也同樣具有MOSFET產品技術，未來幾年全球PMIC市場在5G、AI、AR/VR等應用成長下，整體市場將持續成長。力智將於13日上市，在今(3)日起到5日辦理公開申購，承銷價則暫定為589元，以目前興櫃價來看，每股現賺高達逾30萬。

至於華碩另外一檔小金雞，高速傳輸概念股祥碩，祥碩最大客戶為AMD， AMD將在第一季推出新款DT CPU Ryzen 5900，該晶片將首次採用3D V Cache技術，將和英特爾Alder Lake一較高下，加上下半年AMD又將接續推出DT新款CPU Ryzen 6000，而祥碩的新款DT晶片組600系列將獨家搭配Ryzen 6000出貨，該系列晶片組將搭載USB 4 host控制晶片，加上載板供應量將逐季增加，將帶動祥碩營運走揚。另外，祥碩投入USB 4可望在今年傳出好消息，供應鏈端消息指出，祥碩USB 4的主控端控制晶片將可望本季完成開發，同時也是台灣IC設計廠業界首款應用在主控端的USB 4控制晶片。