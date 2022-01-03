去年新北市新店區吳姓男子猝死，同住的林姓女室友聲稱，吳男情緒失控撞牆死亡，檢方查出林女涉嫌夥同弟弟和友人，共同持棍棒將吳男毆打致死，經起訴後，台北地方法院將林女依傷害致人於死罪判刑7年4月、林的弟弟判刑10年，其餘4名共犯各判4年至9年6月不等徒刑。可上訴。
林女與老公與吳男原同住在新北市新店的分租套房，離婚後林的前夫搬走，只剩林女與吳男，去年4月5日晚上吳男傳LINE給林女涉及不當的內容，林女隨即向胞弟等人告知此事，隔天凌晨1點，林的弟弟等5人分持鐵、鋁、木棒等凶器，將吳男活活打死。
去年新北市新店區吳姓男子猝死，同住的林姓女室友聲稱，吳男情緒失控撞牆死亡，檢方查出林女涉嫌夥同弟弟和友人，共同持棍棒將吳男毆打致死，經起訴後，台北地方法院將林女依傷害致人於死罪判刑7年4月、林的弟弟判刑10年，其餘4名共犯各判4年至9年6月不等徒刑。可上訴。
林女與老公與吳男原同住在新北市新店的分租套房，離婚後林的前夫搬走，只剩林女與吳男，去年4月5日晚上吳男傳LINE給林女涉及不當的內容，林女隨即向胞弟等人告知此事，隔天凌晨1點，林的弟弟等5人分持鐵、鋁、木棒等凶器，將吳男活活打死。
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