勞動部勞動基金運用局今(3)日公布整體勞動基金運用情形，截至2021年11月底止規模為5兆零572億元，11月累計投資收益3258億元，收益率為6.99％，單月虧損208億。

整體勞動基金截至2021年11月底止規模為5兆零572億元，1到11月收益3257.9億，收益率為6.99％。

勞動基金運用局表示，11月上旬在各大型企業獲利穩定及美國聯準會強調對升息採取緩和步調，全球股市穩定走升，然而到了11月下旬，則因為通貨膨脹問題、供應鏈緊繃以及新變種新冠病毒再起，全球債券殖利率也因通貨膨脹走升，致使債券價格下跌。

勞金局表示，勞動基金布局於全球股票、債券及另類投資等多元資產，受到國際金融市場短暫回檔，致使勞動基金11月單月獲利回吐208億元，然以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多(2011至2021年11月)平均報酬率為5.08％，近5年(2016年至2021年11月)平均報酬率則為6.19％，長期績效表現穩定。

勞金局指出，全球整體經濟數據及企業獲利呈正向復甦，然而各主要國家的中央銀行，在面對通貨膨脹壓力下，將逐步緊縮貨幣量化寬鬆政策，加上目前部分區域仍受到新種變異病毒影響經濟活動，金融市場仍存在投資風險。

各類基金使用情況，新制勞退基金規模為3兆1114億元，收益率6.93％；舊制勞退基金規模為9457億元，收益率8.29％；勞保基金規模為8312億元，收益率7.09％；就保基金規模為1436億元，收益率 1.03％；職災保護專款規模為105億元，收益率0.67％；積欠工資墊償基金規模為148億元，收益率4.29％。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為 4619 億元，收益數為302.7億元，收益率為7.42％；受農業委員會委託管理之農民退休基金規模為28億元，收益率為1.12％。