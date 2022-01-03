搶攻台北城市度假商機，天成飯店集團旗下天成文旅華山町，攜手日系飯店格拉斯麗台北飯店共同推出「天成文旅華山町X格拉斯麗台北飯店一城二宿住房專案」，2022年4月4日前雙人入住三天兩夜專案價6666元起，台日兩家飯店位在同一商圈，如今聯合設計套裝搶市，創跨品牌結盟促銷市場先例。

天成文旅華山町緊鄰華山1914藝文特區、距捷運忠孝新生站僅需鎮4分鐘路程，以藝文涵量與交通優勢為賣點，並於2021年榮獲全球四大設計獎項之一「GOOD DESIGN AWARD」認證，為全台唯一獲獎的客製化設計旅館。2021年9月開幕的格拉斯麗台北飯店有248間客房，位於從MRT忠孝新生站步行1分鐘的精華地段，也是辦公室密度最高的松江南京區，是天成文旅華山町鄰居。

天成文旅華山町X格拉斯麗台北飯店一城二宿住房專案，2022年4月4日前，雙人入住三天兩夜專案價6666元起，包含：天成文旅-華山町與格拉斯麗台北飯店各1晚、神偷奶爸大視界台北場門票2張，以及華山町餐酒館餐飲抵用金2000元等，旅客自由選擇餐食，等同每人每晚不用千元即可暢遊華山享受藝文洗禮。

天成文旅華山町X格拉斯麗台北飯店一城二宿住房專案，週日至週三入住專案價6666元，週四至週六與連續假日入住專案需加價2222元，專案如需加人6歲以上每晚每位加價1200元(至多加價一位)，內含華山町餐酒館抵用券1000元與神偷奶爸大視界台北場門票1張(房型或加床依各飯店定義為主)。華山町餐酒館餐飲抵用金2000元，則可以選擇全新推出的特色韓式料理，如春川辣炒雞、高麗人蔘湯、明太子石鍋拌飯、炙燒乳酪辣炒年糕與辛辣起士部隊鍋等韓國美食，搭配CASS Beer或樂天粒粒果汁痛飲暢快，感受韓食魅力，旅行台北首選。

此外，天成文旅-華山町進入第十四檔展覽，本次邀請到嘉義在地藝術家陳志韋展出個人創作展，藝術家阿韋本身也是廣告設計公司的老闆，自幼便展現對於美術的天賦，工作結合創作激發出多元的作品種類，包含繪畫、紙雕、捏塑以及場景模型，很難想像眼前如此細緻的作品都出自於他的自學。

陳志韋紙雕的啟蒙來自日本剪紙工藝王野田亞人，而一頭栽入場景模型則要從2018年開始說起，阿韋說，政春食堂》是他第一件場景作品，會以鬼怪為靈感創作則是受日本百鬼圖鑑的影響，覺得寄託人們想像力產出的鬼怪傳說很是有趣，除了在作品中清晰可見外，他也喜歡以兒時回憶或日常生活創作，像是《島主的工作室》與《嘉義餐具行》塑造出的懷舊氛圍，場景的營造盡在毫釐之間，期盼觀賞的人從不同角度欣賞都有所收穫。

《韋創初心》即日起至2022年3月6日免費參觀，36件精緻作品包含獨家為飯店所打造的場景模型首次亮相，歡迎喜愛藝術的朋友親臨現場感受阿韋獨具匠心的作品。

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