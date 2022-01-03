「萬福鍾馗吉慶年特展─夏荊山大師鍾馗展」於台北士林萬麗酒店「Tea Lab茶坊」展覽現場。（夏荆山文化藝術基金會提供）

佛畫藝術家夏荊山的《萬福鍾馗吉慶年》特展，隨著2022年到來於台北士林萬麗酒店也揭開序幕，首次將「文殊菩薩」及「普賢菩薩」雙巨幅真跡開畫展演在世人眼前。

開幕式由財團法人夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑代表主辦單位致辭，立委蔡適應、衛生福利部醫福會執行長王必勝、法國在台協會經濟處處長陳百德等擔任致辭貴賓，另邀請「蘇富比 X夏荊山東方藝術」學員共襄盛舉。

藝術家夏荊山(1923-2019)從小受東方傳統書畫薰陶，於南亭法師、國學大師南懷謹門下學習佛法，深厚書畫筆墨底蘊與佛學涵養，被喻為「跨世紀佛畫藝術第一人」。

夏荊山大師「萬福鍾馗吉慶年」特展開幕期間更規劃「蘇富比 X夏荊山東方藝術」藝術沙龍，首場由前宗教博物館館長陳國寧帶領學員，遨遊古今中外以及夏荊山鍾馗藝術。精選夏荊山的鍾馗系列經典名作，體現他透過筆下鍾馗繪畫藝術為世人打開真善美視野，盼能從筆墨中傳達佛理智慧，使人身心自在祥和，以期在新的一年迎來萬福，豐盛又美好的祝福。

《萬福鍾馗吉慶年─夏荊山大師鍾馗展》即日起展出至2月28日，於台北士林萬麗酒店「Tea Lab茶坊」每日早上9點至晚上8點，免費參觀。