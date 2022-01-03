去年漲幅居上市公司之冠的AES-KY(6781)持續擴大BBU客戶群，目標3年內BBU占公司營收比重達30%，在電動自行車及BBU兩大產品產業持續成長下，AES-KY審慎樂觀預期今年營運將維持成長趨勢，美系外資最新報告給予AES-KY目標價2600元，激勵AES-KY盤中股價再創掛牌新高。

受惠於輕量型電動載具需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域出貨持續放量，AES-KY 2021年前3季稅後盈餘18.23億元，年增2.8倍，獲利已超越2020年全年，每股盈餘為23.06元，累計前11月合併營收為104.87億元，年增79.48%，由於第4季訂單暢旺，AES-KY 2021年合併營收有望逾110億元，全年獲利可望創下歷年新高。

在BBU業務部分，2021年BBU占AES-KY營收比重已逾10%，由於AES-KY客戶都是一線廠商，產品技術得到一線廠商高度認可，AES-KY樂觀看待BBU業務可望維持高成長，公司目標是3年內BBU占公司營收比重達30%。

展望今年，AES-KY表示，目前訂單及生產狀況良好，唯必須克服貨運問題，在電動兩輪車及儲能系統電池市場持續成長下，營運可望優於去年，營運成長幅度將優於產業。

美系外資最新報告指出，AES-KY在歐洲及美國電動自行車市占率約22%，我們預期AES-KY將持續受益於電動自行車在美國及歐洲日益普及，於2020年到2023年銷售年複合增長率為35%，在BBU部分，在全球數據中心擴建、鋰離子電池採用率上升和更高進入門檻下，預期AES-KY數據中心BBU於2020年到2023年銷售年複合增長率為103%，電動自行車及BBU兩大業務預估將推升AES-KY在2020年到2023年營收及淨利年複合成長率達47%及74%，給予AES-KY「買進」評等，目標價上看2600元，外資力挺讓AES-KY股價在2022年第1個交易日就氣勢如虹，盤中股價創下歷年新高。