你也是否因為想要改善身體健康、強壯體格，但缺乏有規劃的訓練課表、鍛鍊過程強度不足，甚至疏於控制飲食，最終以失敗收場。

歷經疫情肆虐，回顧2021年人們幾乎足不出戶的日子，各產業紛紛祭出不同商機，讓民眾待在家也能找點樂子做。然而，根據《紐約郵報》（New York Post）昨日(2)報導，美國知名減肥公司WW International卻在去年大流行期間表現不佳，銷售額及會員數皆呈現下滑，而公司將原因歸咎於消費者習慣。

這家立足市場上約59年歷史的美國老牌減肥公司WW International，前身是Weight Watchers(體重監管者)，提供健身、健心、飲控的服務，詳實記下每一餐熱量，遊戲化的設計增加挑戰者信心。除此之外，自家開發的APP透過建立減重社群，將志同道合的用戶聚集在一起分享各自心路歷程。

立足市場上約59年歷史的美國老牌減肥公司WW International，前身是Weight Watchers(體重監管者)。(圖／Shutterstock)

儘管去年WW公司提供訂閱制與點數制的積分計畫，還販售了便利即食的料理包，人們在疫情期間體重增加，用戶數卻減少。

隨著銷售旺季來臨，WW公司將希望寄託在改善飲食計畫和歐普拉(Oprah Winfrey)的推動上。事實上，身為公司董事兼股東的美國知名脫口秀主持人歐普拉(Oprah Winfrey)，自從2015年入股後，以個人知名度推廣 Weight Watchers，讓公司脫離競爭威脅。

長期以來，名人代言迎來商機成了WW公司最主要關鍵。像是去年擔任品牌大使的英國喜劇演員詹姆斯(James Corden)，就表示參加完該課程後著實減掉了15公斤左右，不過他也坦承對於系統“SmartPoints”的積分制度感到疑惑。

WW公司執行長格羅斯曼(Mindy Grossman)表示，「人們希望關注更多在食物的享受，已經不是快速減掉體重。」

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，這個月歐普拉也即將於各大平台重新亮相，電視、網路廣告都會有她的身影，屆時將大大提升WW公司的營銷業績。

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