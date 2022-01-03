TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2021》昨（2日）於香港電視城隆重舉行，每個女星都有備而來，鎂光燈彼起此落閃個不停，其中32歲女藝人陳瀅身穿一襲爆乳禮服，裙擺高衩到腿根，連黑絲襪褲頭都遮不住。

今年《萬千星輝頒獎典禮2021》特地增設「最佳衣著男、女藝人獎」，每個受邀參加的明星無所不盡其極，尤其是女藝人在紅毯上可說是爭奇鬥豔，陳瀅不畏冬季低溫，穿著一套黑色超低胸禮服，雄偉的北半球呼之欲出，隨時遊走在曝光邊緣，令人捏把冷汗。

陳瀅雖然上身作好防護措施，但裙擺太高衩，遮不住黑絲襪褲頭。（圖／翻攝東網）

不過，陳瀅受訪時態度淡定，表示自己貼了4層膠帶，不擔心春光外洩，反而覺得束腰很緊，造型師還要她減肥10磅（約5kg），但百密總有一疏，陳瀅站在紅毯定點、撩起裙擺拍照時，除了辣露一雙修長美腿，連黑絲襪褲頭都跑出來見客，令人眼睛不知道該擺哪；而她也因為這套爆乳華服碾壓其他女星，獲得最佳衣著女藝人獎，男藝人則由譚俊彥勝出，在台上當眾表白老婆：「我要感謝我太太，因為這套是她選擇的，而且今天是我們的anniversary（周年紀念日），這是最好的禮物。」

事實上，陳瀅這套爆乳禮服，前年韓星徐睿知就在釜山電影節亮相過，由於實在太露，她時不時用手遮胸，仍被看到胸貼，且緊張到被裙擺拌了一下，讓人深刻地體會到女明星並不好當。