勞動力發展署中彰投分署青年職涯發展中心招募志工新血，即日起至15日止受理報名，歡迎設籍或就讀於中彰投地區高中職以上學校，15至29歲的熱情青年加入職涯服務志工隊，成為最有「職戰力」的青年志工。

中彰投分署林淑媛分署長表示，青年職涯發展中心志工服務隊歷經數年經營，發覺相較於都會區，南投青年更容易透過同儕團體影響，取得相關資源與訊息，因此今年起首次嚐試以南投為主要服務據點。

除協助職涯服務及活動推動，促進青年了解分署及青年職涯發展中心招各項服務資源外除協助職涯服務及活動推動，促進青年了解分署及青年職涯發展中心招各項服務資源外，也希望讓來自不同年齡、身分別與背景的志工夥伴，透過跨領域經驗交流、共同成長。

同時也可運用中心職涯輔導等資源，開發自身職涯規畫力，及早奠定未來職涯根基；除此之外，青年職涯發展中心招提供培訓課程和團康活動，輔導青年志工創意發想、強化溝通表達能力，凝聚團隊向心力與組織力，以積極正向的態度提升自我職涯。

就讀南投高商的蘇同學表示，青年職涯發展中心招青年志工訓練課程活潑生動，他從中學習換向思考、口語表達技巧，促進與人溝通的效率。

也因經常支援活動而和其他志工變成了好朋友，認識了很多不同背景的人，受到志工夥伴和YS服務人員、顧問老師的許多指導及照顧，進而開始考慮未來的工作志向，並依此規劃大學就讀科系，這是原本對職涯發展與規畫毫無概念的自己，最意想不到的收穫。