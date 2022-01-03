2022年開工的第一天，宏碁（2353）董事長暨執行長陳俊聖即直言今年的景氣和產業市況將充滿不確定性，長短料情況依舊、出貨量仍不足滿足訂單需求，最大的瓶勁則是海、陸運物流因缺櫃問題更加惡化。

陳俊聖示，雖然目前長短料的情況持續改善中，未能滿足的訂單需求仍待消化，但原受到塞港、缺工、貨櫃周轉率降低等影響的物流挑戰，現已從歐、美延燒至亞洲，不僅是貨在「海上漂」、進不了港，貨櫃大缺更導致貨出不去。在各種不利因素加乘影響下，先前年底前趕出貨的產品，預計要到今年第二季才運得到歐洲。

觀察近來PC市場需求變化，陳俊聖指出，商業需求在過去半年明顯長，尤在部分企業、政府陸續返回辦公室後，桌機、顯示器產品也接續上升。另在教育方面的需求「也一直都存在」，近期宏碁再成功取得中南美洲的相關標案。

陳俊聖表示，企業的快速應變力和韌性，將成為這一波產業不確定性下的決勝關鍵，宏碁也在專注PC核心本業之外，跨向資安、系統集成、代理…等多元業務，旗下已有7家上市櫃公司在各領域擴展觸角，讓宏碁集團在景氣起伏中能站穩腳步。