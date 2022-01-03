「元宇宙」議題夯，新北市教育局日前於重慶國中舉辦2場首次結合平板與VR虛擬實境的公開授課，吸引超過100位教師實體、線上共同參與，討論虛實整合教學方式。

新北市日前首次開放全巿國中教師報名參加的巿級VR公開觀課，由重慶國中老師李宗霖老師以VR頭盔結合虛擬實境，進行生活科技領域教學。課程中請學生輪流戴上VR頭盔模擬各種生活產品的設計，透過虛擬實境融入客廳及生活空間中，幫助學生體驗真正的「做中學」。

透過體驗實作，學生發現除了課本的文字知識外，還會有許多突發狀況發生，必須身歷其境去思考解決方法，發展出解決問題的能力。此外，老師也會以平板使用教學網站如blooket、教育大市集，運用遊戲引起學生興趣，幫助學生融會貫通課程中所學知識。

另外，該校老師陳彥成以平板進行七年級數學教學，並於課程中旁徵博引不同的數學典故吸引學生學習，並融合時事進行教學。陳彥成表示，平板結合數位學習平台及自主學習教學法，如因材網、學習吧、均一平台及各種電子書，能帶給學生更好的學習效果。

參與觀課的老師回饋，要運用平板教數學很不容易，看得出來師生都已經建立「虛實共學」的方式，在分組討論時，靈活彈性使用紙本教材和數位學習資源，很不簡單！

教育局長張明文表示，在教育領域運用元宇宙的概念，最主要的挑戰在於虛實互動時所需要的軟硬體裝置及教材研發。在生生用平板政策下，各高國中小至少每6班會有30台平板可供使用，透過重點學校進行數位教材開發、辦理數位公開觀課及推廣等方式，可望讓更多師生學習到元宇宙時代的數位素養與能力。