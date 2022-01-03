By2妹妹Yumi（孫雨）近來捲入王力宏婚變風波，疑不堪輿論壓力吞藥輕生，姊姊Miko在事發後始終保持沉默，直到元旦當天她發布新年文，文內意有所指透露Yumi仍在住院，先前的風波帶來極大創傷，字句力挺妹妹，然而網友並不領情，紛紛勸她單飛，「如果還是非要帶著妳妹妹，那就倆人一起別出來了」。

Miko在1日凌晨發出長文，表示新的一年到來仍無法帶走心裡的創傷，她出道13年見過很多世面和大風大浪，但不代表遇到事情都必須逆來順受，「我捍衛著青春、捍衛著夢想，從不忘記當初因為熱愛音樂而入行」，透露她們獨自在外打拚，沒有家人在身邊只能靠自己，依然可以很堅強。

Miko為妹妹Yumi發聲。(圖/翻攝自Miko微博)

Miko強調：「不要從別人的嘴裡去判斷一個人，未知全貌不予置評」，希望大家要與人為善，不要與人為惡，「萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方」，貼文曝光後，不少粉絲都為Miko加油打氣，「往事清零，往後的日子是嶄新的誰也不許回頭看了」、「好想妳們，妳們要好好的」、「代我們和妹妹說一聲，我們大家都很愛她」。

不少網友在貼文底下狂酸。(圖/翻攝自Miko微博)

然而大部分網友還不買單，認為Miko沒必要站出來幫妹妹說話，紛紛狂酸，「誰也沒讓妳妹妹當小三」、「戲演的真足」、「妳妹難道不是自己作的嗎？哪裡是謠言。正主都錘得死死的了。妳還是早點單飛吧」、「惺惺作態做小三還能做住院，是為自己的行為感到羞恥嗎？」、「姐姐確實不容易啊，希望以後一直認真搞事業吧」。

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