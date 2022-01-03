新的一年，中國房地產開發商面臨的財務問題更加嚴峻，據外電報導，中國房地產業本月面臨的債務規模上看1970億美元（約新台幣5.44兆元）。

在恆大、佳兆業等巨頭接連發生債務違約的情形下，中國房地產市場的動盪短時間恐難平復，雖然中國政府陸續祭出各項政策，試圖緩減開發商的財務壓力，然而中國地產開發商及其合作廠商，面臨的財務挑戰未見緩解。

美國自由亞洲電台2日引述外電報導，據分析師評估，今年1月中國的房地產開發商面臨的到期債券及利息、信託產品給付、拖欠工資，總計金額至少達1970億美元。

據路透社引述野村證券的報告指出，中國房地產開發商積欠農民工、建築工人的工資總額達到人民幣1.1兆元（約新台幣4.7兆元），這筆鉅款可能要在今年1月31日前付清。

據報導，北京已敦促中國恆大等企業，在月底前償付積欠工資，以避免社會動盪的風險。

野村的報告進一步提到，由於接連出現房地產企業發生財務問題，後續傳出企業將預售資金挪用償債，因此地方政府一直在加強監管房地產企業在銀行中的預售資金帳戶，嚴格限制資金使用。

此外，中國房地產開發商未來2季在離岸債券市場將面臨更大的還款壓力。去年第4季到期的離岸美元債總金額約102億美元，今年第1季到期的債務約198億美元，第2季將到期的債務約為185億美元。

除了境外債券外，中國境內債券在去年第4季的到期債務金額約人民幣1260億元，在今年第1季、第2季則分別降至人民幣840億元、910億元，但在第3季會暴增至1380億元。

外電報導，即使中國在去年12月部分政策開始轉向支持經濟成長，然而房地產市場政策仍然收緊，像恆大這樣的公司一直在努力出售非核心資產以應對債務危機，但對於規模較小及陷入困境的公司，尚不清楚現金將從何而來。（編輯：周慧盈）1110103