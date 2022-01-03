《眾新聞》2日宣布將於明（4日）起停運，其主筆楊健興和總編輯李月華今（3日）接受採訪，楊健興坦言，此次停運決定原因，與《立場新聞》報導文章遭控告為煽動刊物而停運有關，稱這是一個「短時間」的決定，他指，「記者都是人，不希望新聞工作者在不安情況下工作」。不過，他強調，至今未有任何執法部門與《眾新聞》接觸，只是有消息或某些背景人士的文章都曾表達過，網媒將會被處理。

楊健興表示，香港政治環境近年有大轉變，媒體也被捲入當中，讓外界視新聞界或需要成為被整頓對象。他指，「記者都是人，不希望新聞工作者在不安情況下工作」，同樣不希望因工作讓新聞工作者處於困境。營運《眾新聞》5年以來，楊直言若未來不能做到想做的新聞，停運是無可奈何的選擇。

李月華則透露，所有《眾新聞》的員工都會按勞工法例解散，網站今日會再有兩個節目更新，作為「最後告別」，但最後關閉網站時間未有定案。李續指，目前有40多名員工，大部分為新加入的員工。

對於停運主因和現今新聞自由情況，楊健興認為，過往數年的文章都是以專業新聞知識判斷而報導，但目前有關情況已可能成為風險，而且業界都未能掌握標準而感到不安。李月華補充，香港新聞自由環境已經明顯縮窄，日後如何繼續亦是問題；同時作為《眾新聞》的總編輯，自己已無法拿捏任何報導或一句說話，會否觸犯現時的法例。

對於早前曾被香港保安局局長鄧炳強批評《眾新聞》報導屬誤導，楊回應，受訪者對報導有意見屬平常事，認為鄧指文章屬「誤導」為其意見，傳媒會尊重不同意見；而李月華亦指當時有篇幅報導，以及讓局長解釋。被問到會否就此封筆，楊直言「沒想過」，認為自己熱愛寫作評論，雖近期太多不明朗地方，寄語同行不要因《眾新聞》停運而受影響。