搶攻年節商機， 小樽洋果子舖LeTAO春節禮盒季正式開賣，二款經典餅乾禮盒包括「雙口味精選餅乾禮盒」及搭配「MlesnA蜜桃伯爵香氣紅茶茶葉」(罐)、台灣獨家限定「LeTAO精裝禮盒」。此外還全新推出首次來台、選用原料產自鹿兒島的「安納芋（安納地瓜）雙層乳酪蛋糕」，另外加碼推出「雙口味精選餅乾禮盒」，即日起至2月6日限定期間享買十多送一及凡任選三款經典雙層乳酪蛋糕系列，口味不限，可任選原味雙層乳酪蛋糕、巧克力雙層乳酪蛋糕、安納芋雙層乳酪蛋糕，即可獲得品牌設計款保冷袋乙只等不同的優惠專案。

為迎接年底的聚會需求，餐廳內用亦針對甜品以好茶入料，設計清爽甜美感十足的「斯里蘭卡紅茶聖代」、濃厚系「焙茶鬆餅」等甜食：鹹食部分則推出經典不敗「厚切培根蛋奶麵」、鮮味十足「北海道干貝·煙花女義大利麵」、全新菜式「舒肥雞肉醬義大利麵」。即日起至2月6日，針對內用鬆餅、鹹食餐點舉辦加價100元即可享用價值150元飲品超值優惠方案(超過150元補差額)。

樽洋果子舖LeTAO雙層乳酪蛋糕是甜品控不可錯過的夢幻甜點，除了經典原味及巧克力口味，針對季節性食材所研發的品項也是許多人每年引頸期盼的重點；今年首度引進「安納芋雙層乳酪蛋糕，選用飽滿橙黃色「安納芋（日文）」，品嚐起來綿、香、鬆、甜，如一抹蜜糖般甜在唇齒之間的鹿兒島安納地瓜，並與奶油乳酪融合製作細緻的蛋糕底層，地瓜的纖維使蛋糕更加紮實綿滑，搭配上層選用細膩馬斯卡彭乳酪製作的乳酪慕斯，厚實甜香及奶味超適合冬季搭配茶飲享用。

為迎接「安納芋雙層乳酪蛋糕」在台上市還提供限量切片蛋糕內用，另可任選原味、巧克力其中一款，並搭配一杯北海道澤西牛乳霜淇淋，推出「經典雙味乳酪蛋糕盤」，如搭配內餡為北海道鮮奶油，外皮Q彈香甜的生乳捲，則為「經典三味乳酪蛋糕盤」多種風味、一次滿足。

「雙口味精選餅乾禮盒」組合內含「小樽色內通乳酪夾心餅乾」及「紅茶巧克力夾心餅乾。」「小樽色內通乳酪夾心餅乾」以雙層乳酪蛋糕概念設計而成，使用與雙層乳酪蛋糕相同原料，運用不同工法研發推出同樣深受全球粉絲喜愛的人氣餅乾，同時也是指標性產品，旅客遊日必買伴手禮清單。

特別的是，過往僅能在店內享用的「MlesnA蜜桃伯爵香氣紅茶」，也首次以茶罐包裝與國人相見，並結合餅乾系列推出獨一無二的「LeTAO精裝禮盒」，MlesnA來自錫蘭紅茶的故鄉斯里蘭卡，是頂級錫蘭茶葉品牌，品牌對自家茶品品質有著毫不妥協的堅持，期許讓MlesnA成為美好的錫蘭紅茶同義詞，流傳到全世界。MlesnA講究優良品質的初衷與LeTAO不謀而合，「MlesnA蜜桃伯爵香氣紅茶」擁有白桃香氣揉合錫蘭紅茶甘韻，多層香氣交融出的層次底蘊。