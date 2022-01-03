新竹市政府為替占全市人口1／3、廣達13餘萬的客家朋友爭取補助設置的關東市場「客家主題圖書館」，將於今年6月完工。（新竹市政府提供／陳育賢傳真）

為均衡保存與發揚各族群文化，新竹市政府為替占全市人口1／3、廣達13餘萬的客家朋友爭取補助設置的關東市場「客家主題圖書館」，將於今年6月完工，此圖書館是竹市第8座，書櫃配置特別設計成客家合院格局，未來也將設客家主題藏書區，重現在地的客家文化。

市長林智堅表示，新竹市東區的「關東市場」周邊為客家人聚落區，市府特別向中央爭取超過5000萬經費推動「關東客家主題市場改造計畫」，將原來老舊的傳統市場改造成複合式客家文化基地。

市府首先為「關東市場」的外觀拉皮整型，特別以玻璃帷幕融入客家紅磚建築特色，另也深化市場客家文化基地功能，在3樓特別設置「客家主題圖書館」，總樓地板面積有300坪，未來藏書近1萬5000冊，書櫃設置則融入傳統建築形式如合院、框景等，並運用傳統竹工藝等增添客家味。

文化局表示，「客家主題圖書館」客家主題藏書區將有期刊雜誌、親子閱讀、自修室等，提供不同族群與年齡層的閱讀服務；全棟各樓層結合客語指標導覽和RFID圖書管理系統、自助借書機等設備，未來將增加東區關東、金山里區域的閱讀空間，服務更多關東地區的一般民眾與學子。

未來，原本的關東市場1樓除了仍可採購一般蔬果、肉品與南北貨外，也可採購到各項客家特色食材；3樓可閱讀客語繪本；4樓的「客家會館」可參觀客家主題展覽或參加客語教學課程。

整座市場將成為客家族群日常生活採買、閱讀、學習的重要據點，並肩負起讓新一代年輕朋友、孩童認識新竹市、學習客家文化的任務。

市府表示，為打造「閱讀城市」，市府近年積極增加全市公共圖書館分館至7座，包含香山、鹽水、金山、南寮、動物園分館、青少年分館、龍山，加上關東分館就有8座，更於新竹市稅務局、新竹市文化局演藝廳及新竹市東區柴橋社區活動中心購置3座微型圖書館。

此外，去年度也大幅增加公共圖書館藏書，今年的購書經費與購書量更是翻倍成長，經費從790萬提升至1500萬，購書量由2萬增為5萬本，包含視聽資料、電子書、電子資料庫等各項資源，打造閱讀城市。