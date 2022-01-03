2021下半年台灣進口車市場銷售受晶片缺貨影響，整體進口車總銷售台數20萬1270台，年減6.7%，總市占率下降至44.7%，其中，豪華進口車市場9萬3423台，年減2%，這是近10年來首次豪華車市場呈現負成長，總市場占比則持平為20.8%。

2021年12月車市規模回到4萬台以上水準，但仍年減逾一成，2021下半年受晶片缺貨影響，2021全年新車登錄台數為44萬9859台，較前年下滑1.7%。

進口車受到多家品牌都有缺車問題影響，2021年12月占比持續下滑至37.2%，較前11月平均44.7%下滑7.5個百分點，豪華進口車品在嚴重缺車影響下，12月占比下滑至14.7%，較前11月平均20.8%下滑6.1個百分點。

回顧2021年豪華車市場，前半年雖因疫情影響國內消費信心，但豪華車市場客層受影響幅度較小，且顧客因疫情升溫而增加對個人交通工具的需求，帶動整體豪華車市場成長，然而自後半年起全球疫情加劇，影響車用零件供給，加上晶片持續短缺的衝擊，各廠家均面臨車源不足的壓力，2021年全年豪華車市場為9萬3423台，年減2%，這是近10年來首次豪華車市場呈現負成長。

和泰車(2207)總代理的Lexus品牌亦自2021年9月起受減產影響，2021年9~12月減產超過2500台，進而影響全年登錄台數，全年仍登錄達2萬584台，比前年高峰減少約9.2。其中，Lexus旗下SUV車款均奪下該級距的銷售冠軍，再次蟬聯豪華品牌SUV霸主地位，旗下NX車款雖處商品末期且提前於10月出清，全年仍繳出超過7000台的佳績，登上豪華SUV最暢銷車款的王座。

和泰車表示，大改款NX全車系於2021年11月16日公布預接價格，強攻豪華品牌SUV市場，一個月內即累計超過3000張訂單，預期2022年將再創豪華品牌SUV級距的銷售佳績，挑戰全年單一車種銷售突破1萬台，並帶領全年Lexus將再次挑戰販賣的歷史里程碑。