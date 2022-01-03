祺驊(1593)2021年受惠磁控產品受惠家用健身器材維持成長，加上商用健身器材用的發電機營運開始復甦，營收及獲利可望持續成長。2022年挾著大陸全民健身計畫有利當地營運，及切入新創客戶供應鏈營運將維持成長腳步。

據中國大陸國務院發布的全民健身計畫(2021~2025年)提出將加快體育強國建設，目標是到2025年，讓全民健身公共服務體系更加完善，各運動項目參與人數持續提升，經常參加體育鍛鍊人數比例達38.5%，可望帶動中國大陸體育產業總規模達到人民幣5兆元(約新台幣21.5兆元)。

2016~2019年，中國大陸全國體育產業總產出從人民幣1.9兆元，成長至2.95兆元，增速遠高於同期GDP成長率。觀察祺驊營收地區中，營收約有2成左右來自中國大陸，營運受惠程度正向以待。

在新產品新客戶部分，祺驊已出貨划船機的零組件-磁控發電機供應國際大廠H客戶，在磁控發電機品質與產品完整度，祺驊可望成為新創公司下一代產品關鍵零件供應商，法人推估，2022年將完成認證，有機會搶在下半年開始出貨。

展望2022年，祺驊在中國大陸國務院發布全民健身計畫(2021~2025年)將帶動中國大陸地區營收成長，另外在歐美地區方面，受惠切入新創公司新產品關鍵零組出貨，加上新廠開始投產，將帶動2022年全年度營運持續成長。