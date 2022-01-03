根據立陶宛國內最新民調，由現任總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）領軍的「祖國聯盟－基督教民主黨」執政聯盟政府支持度創下立國10年來新低，民眾對政府的信心只剩下17.3%。

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立陶宛國家廣播及電視台（LRT）報導，立陶宛民調機構Vilmorus於2021年12月底發布當月的民調數據，民調於12月10日至18日進行，結果顯示，民眾對現任政府的信心從11月的21%降至12月的17.3%，不信任度從39.6%暴增至47.8%。

Vilmorus民調機構負責人葛迪斯（Vladas Gaidys）表示，現任政府的支持度持續探底，僅高於2009年至2012年間前總理庫比柳斯（Andrius Kubilius）內閣的最低支持度，當時立國面臨金融危機，政府推行刪減公共支出，現任總理席莫尼特就是當時的財政部長。換句話說，目前席莫尼特領導的內閣，支持率為立國過去10年來最低。

民調顯示，民眾對席莫尼特的信任度從11月的33%降至12月的30.5%，不滿意度從49.6%上升至52%。

交通部長思庫歐迪司（Marius Skuodis）的支持度從13.1降至9.5%，不滿意度從25.1%暴衝至47%；外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）的支持度從21%降至15.3%，不滿意度從59.8%升至66.4%。

庫歐迪司及藍斯柏吉斯近期因「立陶宛鐵路公司」持續與受到美國制裁的白俄羅斯國營企業「白俄羅斯鉀肥」商業往來受到質疑，2人在政府陷入倒閣危機時遞出辭呈，不過席莫尼特並未受理。

民調中，目前立陶宛最受歡迎的政治人物為總統瑙塞達（Gitanas Nausėda），不過他的支持度也從54.5%降至52.5%，不滿意度從25.2%上升至27.2%。

立國第2受歡迎的政治人物為反對黨「立陶宛社會民主黨」（Lithuanian Social Democratic Party，LSDP）領袖布林凱維丘婕（Vilija Blinkevičiūtė），支持度從11月的44.1%降至43.8%，不滿意度從23.2%升至26%。

值得注意的是，布林凱維丘婕日前才抨擊立國政府的對陸政策「不專業」，稱如果是她執政，就不會讓台灣以「駐立陶宛台灣代表處」的名字開設代表處，而是以「台北」為名，她強調，「我們不會做出造成經濟戰的決定。」

在政黨支持度方面，立陶宛社會民主黨持續領先其他政黨，18.5%的受訪者表示會投給立陶宛社會民主黨，較11月的16.3%有所增加。

執政的祖國聯盟－基督教民主黨支持度從11.5%降至10.1%。