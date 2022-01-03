元旦有4名自行車騎士騎入蘇花改（台9線）遭罰，是蘇花改通車以來首次有自行車遭罰，此前挨罰的都是機車或重機騎士。不過長期倡議「機慢車也可騎行蘇花改」的台灣交通安全協會表示，自行車騎行長隧道不該是滔天大罪，要求機慢車僅能行駛在落石頻傳的舊蘇花公路台九丁，而不能騎行在相對安全的蘇花改，是「系統性交通暴力」。

台灣交通安全協會在臉書表示，新聞報導元旦有自行車騎入蘇花改遭開罰，警方盡責的依法執法，媒體也很配合的做出「賊星該敗」的報導。瞬時間自行車騎行長隧道成為了滔天大罪，即便他們只是靜靜的騎過這條隧道，不對他人造成任何滋擾。

協會指出，規劃舊蘇花公路改為觀光道路，自行車騎行可以遠眺太平洋絕景，這樣的設計良善、貼心。但這是否就代表自行車騎入蘇花改必須給予嚴懲？這樣的規劃是否真符合社會公義？

協會痛批，法治國家必須依法行政，但「即便是不公義也能成法治，不公義的法治也必須遵守」，因而對某些受眷顧的人來說，蘇花改是恩澤，對某些不受眷顧的人來說，蘇花改宛如刑場。

底下則有網友留言表示：「蘇花改台九線屬於一般省道 腳踏車和白牌機車卻不能走不是很奇怪嗎」、「天一黑，蘇花公路超恐怖；為什麼不能改騎蘇花改，明明那邊燈火通明超安全耶」、「在台灣，只能等到官員的親屬，騎車在蘇花被落石K死，才有可能開放吧」。