新北市立三重高中積極推動雙語教學，自2021學年度轉型為國際雙語領航學校，2022學年度更將在高中部成立國際雙語實驗班，高中部學生不必出國，畢業就能同時取得英國大學先修課程學分及美國高中文憑，接軌國際。

三重高中校長莫恒中表示，學校從2021學年度轉型為國際雙語領航學校，全力推動國中部七年級每周5至8堂雙語協同課程，以非考科的綜合、藝文、健體、科技領域科別來進行，另聘請雙語教師與原學科老師一同協同授課，課堂學科專業部分以中文授課，而課室用語則以英語講授。

另透過邀請教師跨域組成社群進行課程共備，並邀請專家陪伴及導入外部資源，莫恒中說，每個月一次針對教案活動設計及教學現況進行對話，形成學校雙語教學最堅強的後盾。

2022學年度也將在高中部成立國際雙語實驗班，大力推動雙語教學，並與多所國外學校簽訂升學合作計畫，高中生有機會參與英國普利茅斯城市學院(City College Plymouth）的國際預科IFY雙軌學制、美國箴言高中（LWLHS Living Word Lutheran. High School）的雙聯學制、及日本兵庫縣立大學國際商經學部（University of Hyogo）的升學合作計畫，畢業就能有雙文憑及申請國外大學優勢。

教育局表示，新北市持續推動學校雙語課程，全力擴展新北雙語學習環境，目前已有12所國中組成雙語策略聯盟，還有6所高中獲國教署補助擴增的雙語實驗班，除挹注學校外師員額，並挑戰部分學科全英語教學，打造更友善的雙語學習環境。