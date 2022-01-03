疫後餐飲復甦，餐飲業重金留人，築間餐飲集團宣布發出1個月年終獎金，總計發出新台幣3000萬以上，羨煞不少同業。即便在疫情年成為全台衝擊最大的餐飲業，在警戒期間全台門市僅依賴外帶、外送創造業績，營收僅能勉強維持在2成左右。

築間餐飲集團也透露，今年將會有第7個全新品牌誕生，準備搶攻火鍋界金字塔頂端的饕客，年營收更要挑戰55億元。

築間董事長林楷傑說，「當時每天一開業，集團就要慘賠兩三百萬以上。」但為感謝近2000名同仁在疫情艱困時刻與集團共同堅守崗位，肩並肩一起努力度過這十年來最嚴峻的考驗，年末依然決定發放年終獎金1個月做為獎勵。

林楷傑同時宣布，集團尾牙將於農曆年前於全台北、中、南規劃共計4場耗資超過千萬的尾牙。僅此犒賞所有跟著公司一起努力打拼的夥伴們，另外，除了原先規劃的現金抽獎活動之外，更自掏腰包再加碼200萬元的現金紅包，共計超過100個獎項，最高有機會抽中5萬元現金。除了希望大家過個好年之外，也期許未來新的一年大家一起再次創造餐 飲奇蹟。

升遷、獎勵不斷，年度總計超過1200人次，築間餐飲集團向來重視人才，更視同仁為重要資產，即便疫情影響這兩年集團營收，集團仍維持進行每年兩次的晉升面試及獎勵制度。

築間2021年總體晉升超過300人次以上、對於表現優異的同仁集團也大方祭出獎勵人次高達1200人次以上，而999純金打造的生日金幣及特殊貢獻金幣，今年依然維持傳統，不僅沒有減少發放更大手筆送出1200個以上。