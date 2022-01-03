花蓮市與韓國蔚山廣域市締盟姊妹市40周年，廣域市贈送紀念瓷盤、口罩及隨行杯，慶賀兩市的情誼。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市公所與韓國蔚山廣域市去年締盟姊妹市滿40週年，邀請知名插畫家當肯，設計代表2市友誼的紀念藝術裝置「鯨探號」，放置在北濱外環道。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市與韓國蔚山廣域市締盟姊妹市40周年，花蓮市公所邀請知名插畫家當肯，為2市締盟紀念設計「鯨探號」藝術裝置，放置於北濱外環道南側人行步道上，十分吸睛，蔚山廣域市長宋哲鎬則致贈「國寶盤龜台巖刻畫紋樣紀念瓷盤」，強調2市之間友誼永固。

花蓮市公所與韓國蔚山廣域市去年締盟姊妹市滿40週年，因疫情影響，無法互訪同慶，改為辦理文化交流影像展，透過展覽及韓國美食活動，和民眾分享分享與姊妹市交流的成果，並邀請知名插畫家當肯，設計代表2市友誼的紀念藝術裝置「鯨探號」，由石雕藝術家王標及葉權賢製作，放置在北濱外環道。

廣域市長宋哲鎬日前特別錄製影片致意，並致贈花蓮市公所締盟40周年的紀念瓷盤，強調2市之間的友誼永固；市公所表示，瓷盤是由蔚山外高山甕器村的名匠製作，上頭還有韓國第285號國寶盤龜台巖刻畫中的鯨魚紋樣。

花蓮市長魏嘉賢表示，花蓮市與蔚山廣域市均位在太平洋左岸，2地有相同的賞鯨文化及人文背景，因此將代表2市友誼的紀念藝術裝置鯨探號放在北濱外環道，而收到瓷盤紀念品上也有鯨魚紋樣，更是象徵2市永結同心、同舟共濟。

此外，花蓮市立圖書館去年因應疫情，發揮巧思自製防疫利器，利用3D列印機製作200多個透明塑膠防護罩，並和2000多份手工隨身精油洗手皂，贈予花蓮市公所的7個姊妹市及友好城市；因此，廣域市此次除贈送瓷盤紀念品，另贈送口罩、隨行杯，感謝市公所在疫情嚴峻時，幫助姊妹市共同抗疫。