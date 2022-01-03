農曆年將至，全家(5903)今年以「米其林星級」、「特色蔬食」、「星級飯店」、「名店名廚」四大特色，總計超過百項商品來搶攻年菜商機，全家預估，今年整體年菜業績檔期可望翻倍成長。

全家便利商店年菜預購檔期開賣超過一個月，今年與時下最夯直播主丟丟妹精心設計「2022開好運丟丟妹年菜」，包括蹄膀、佛跳牆、米糕等7道菜，開賣兩天秒殺2千組，隨著農曆春節即將到來，今年因疫情影響，大家不能出國，讓國內的圍爐市場比往年更加熱絡，尤其外帶年菜的商機有望再提升，據餐飲業調查顯示，台灣年菜市場產值約50億元。

全家表示，今年以「米其林星級」、「特色蔬食」、「星級飯店」、「名店名廚」四大特色，總計超過百項商品來搶攻年菜商機，民眾不僅可於旗下電商平台「全家行動購」選購，此次增添會員APP「全+1商城」同步販售，除了有多款年菜、鍋物、精選海鮮商品選購外，更精選名店名廚推出鼎泰豐、彭園、凱達飯店年菜料理，提供民眾多元選擇，近年來健康蔬食當道，全家便利商店也與榮獲台北米其林必比登推薦的唯一蔬食餐廳「祥和蔬食」推出蔬食料理，預計今年整體年菜業績檔期可望翻倍成長。