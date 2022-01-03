工業電腦廠泓格(3577)受惠客戶訂單需求暢旺，2021年第四季單月營收表現強勁，法人看好有望挑戰新高紀錄。展望後市，在工業電腦本業訂單展望良好、配合醫療用熱塑性聚氨酯（TPU）材料業務有望開始帶來貢獻，2022年營運展望持續樂觀、成長動能看俏。

泓格股價去年10月初下探47.1元，隨後緩步向上震盪墊高，今（3）日平盤開出後持穩盤上，午盤後在買盤敲進帶動下放量勁揚，終場飆升7.56％、收於最高點62.6元，創2010年10月中以來逾11年高點。

泓格著眼零組件供不應求短期難解，2020年初便積極購料拉高庫存3因應，除成功確保既有客戶訂單供貨，亦取得不少潛在客戶轉單，帶動2021年營運動能強勁，稅後淨利1.09億元、年增達4.53倍，每股盈餘（EPS）2.07元，雙創僅次於2016年的同期次高。

受惠市場景氣回溫帶動需求增加，泓格2021年11月自結合併營收1.01億元，雖月減5.52％、仍年增達59.46％，創同期新高、歷史第三高。累計前11月合併營收9.55億元、年增達41.55％，已提前超越2016年全年8.37億元記錄、提前改寫年度新高。

據了解，泓格雖因零組件庫存減少，去年第三季營運略受影響，但因公司持續積極購料因，隨著新一批零組件到貨，配合客戶訂單需求續旺，使單月營收自去年10月起持穩1億元高檔，法人看好第四季營收「坐二望一」、有望挑戰2016年第三季的2.98億元新高。

展望後市，由於國內外客戶訂單需求展望良好，泓格對今年營運展望維持樂觀看法。同時，跨足醫療用熱塑性聚氨酯（TPU）材料新藍海市場發展新業務，今年亦有望開始對營運帶來貢獻，整體營運成長動能持續看俏。