火爆畫面曝光！天道盟大哥母喪公祭 黑衣人飆警三字經遭逮

天道盟吳姓大哥母喪今（3）日上午在新北市立殯儀館舉行公祭，各路幫派分子聚集近千人到場，轄區海山警分局動員大批警力執行路檢、蒐證及維持現場與交通秩序，其中有3名黑衣人不滿警方疏導，辱罵官警「三字經」，遭警方現場逮捕，另查獲1名通緝犯、6人無故攜帶刀械違反社秩法及13名少年，均帶回依法處置。

海山分局今協請刑警大隊、保安大隊、少年隊等單位共128名警力，在告別式會場入出口及周遭路口執行路檢、蒐證等勤務，除維持交通及現場秩序外，並針對疑似幫派分子逐一攔查、蒐證。

其中彭姓等3名幫派分子公祭後欲從殯儀館門口乘車離開，現場官警勸導紅線不得臨停，要求至將車開往別處再上車，3名黑衣人竟出言辱罵官警，官警立即下令以妨害公務現行犯壓制逮捕。

警方逐一盤查幫派分子時，查獲1名妨害自由通緝犯及6名無故攜帶折疊刀、彈簧刀男子，均依法逮捕偵辦；另13名少年亦帶返派出所保護管束，通知監護人到場領回。

海山分局長李忠萍表示，警方絕不容許黑道、幫派分子趁隙擾亂社會秩序，警方將持續以優勢警力有效淨化治安，維護民眾安全生活環境。