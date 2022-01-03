新竹縣消防局8日將在縣府前廣場舉辦「防災技能園遊會」，通過斜降體驗可獲得噴霧補水機。（羅浚濱攝）

新竹縣消防局8日將在縣府前廣場舉辦「防災技能園遊會」，通過射水體驗有口罩收納盒。（羅浚濱攝）

為迎接即將到來的「119」消防節，新竹縣消防局與國際扶輪社3501區竹北扶輪社，8日將在縣府前廣場舉辦「防災技能園遊會」，大小朋友只要完成各個關卡，即可兌換精美限量的獎品，通過所有闖關關卡者，可至雲梯車上打卡拍照，參加者還有機會把50吋電視帶回家！

消防局長孫福佑希望8日周未假期，民眾能攜家帶眷到園遊會上一同學習，得到正確的消防安全知識與災害緊急應變能力，從各種闖關遊戲中熟悉滅火、避難、逃生等技能。

消防局第一大隊大隊長陳俊忠指出，當天除有精采的救助隊表演與車輛裝備器材展示外，現場設有多項「消防技能考驗」闖關活動，參加民眾只要現場打卡，就能獲贈一件可愛小雨衣和摸彩券。

陳俊忠說，以往參加闖關遊戲的大小朋友，要全部過關才能拿好禮，今年每過一關就有禮物，射水體驗是口罩收納盒，地震體驗送臨時停車牌，濃煙體驗有時尚感應杯，斜降體驗拿噴霧補水機，橫渡體驗贈三口充電，完成比較困難的CPR操作則獲贈時尚背包。

活動邀請八大扶輪社一同參與，並由消防局第一大隊所屬分隊人員和扶輪社一同規畫相關宣導及各類精彩表演，在舞台表演期間則穿插摸彩活動。

陳俊忠說，竹北市公所主任祕書郭漢章、新竹縣義勇消防總隊第一義消大隊、全利企業社、萬濱企業及南港輪胎共贊助6台50吋電視做為摸彩大獎，讓參加民眾不只學到消防技能，還有機會中大獎帶走50吋電視，愈早投摸彩券，中獎機率愈高喔！」