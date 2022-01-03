公投結束，台灣能否進一步開放日本福島食品以求順利加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），引發關注，經濟部長王美花指出，公投結果對台灣國際空間很重要，可以讓大家看到台灣民意願意去遵守國際規範的訊息，至於是否開放日本核食，因涉及到個別談判細節，由行政院經貿談判辦公室負責。

王美花在接受節目訪問時指出，台灣目前加入的自由貿易協定（FTA）太少，「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)對台灣很重要，目前已有很多國家想要申請加入，像韓國就準備跟著申請，預計在明年4月大選前要申請加入，而台灣和韓國在很多產業是競爭的，而韓國已經有很多FTA，達到七成覆蓋率，台灣不到一成。

王美花指出，日本是CPTPP主導國，台灣一申請，日本就表達歡迎之意，表示願支持台灣加入，但相對的，日本則批評韓國有智慧財產權問題，韓國和很多國家進行接觸，但卻和日本面臨了二戰問題及福島食品問題，必須要和日本解決爭議。

王美花表示，是否開放日本福島食品涉及到具體個別國家談判，她不了解具體細節，但大方向是，要加入高標準的CPTPP，首先要讓很多人理解台灣是願意遵守規則。