國道一號南下1公里處基隆交流道路段匝道口為一線道，時常有車輛違規併排等候紅燈遭檢舉，挨罰3000元，許多民眾盼能改為雙線道。高速公路局近日回覆，將從匝道出口到麥金路30公尺處畫設兩線道，預計1月上旬前完工。

基隆交流道路段匝道口因車流量太大，許多用路人會自動分成兩側，一排往八堵暖暖、一排往安樂麥金路，但礙於現場標線和車道問題，許多人因併排停等紅燈被檢舉，遭依違反道路交通管理處罰條例開罰3000元。

立委蔡適應去年11月底會同高速公路局、國道警方等單位至交流道匝道口會勘，研議改善規畫，減少車輛回堵及違規情事。

高速公路局近日回函表示，經評估後，橋樑結構符合畫設2車道安全條件，但經現場量測，出口匝道除最末端橋樑斷外，其餘路段寬度不足8米，且屬下坡彎道路段無法調整，經研議後，計畫從匝道出口到麥金路30公尺處畫設兩線道，預計1月上旬前完成。

蔡適應表示，國道一號中山高速公路南下1公里處匝道，是用路人左轉或右轉，會互相禮讓的路口，希望可以讓大家在使用上更安心，也符合使用需求，也期盼用路人行經此處多多注意，未來工程完工後，將可提供左、右轉車隊分流，減少違規情況。