羅志祥花蓮跨年晚會復出大成功。（三立提供）

羅志祥花蓮跨年晚會演出下台與粉絲自拍。（三立提供）

「小豬」羅志祥遭前女友周揚青毀滅式爆料，在沉寂近兩年後，跨年夜以家鄉花蓮大型跨年晚會作為復出首站，當晚他勁歌熱舞30分鐘獲得各界好評，除了各大新聞台同步轉播他演唱橋段，今（3日）收視出爐，當晚轉播的三立台灣台25-49歲最高收視1.14，MTV 25-39最高收視1.17，Vidol YT觀看人次39萬4778、三立電視YT觀看人次185萬8634。而不少藝人、網友連日來都留言為他打氣，誇他帥炸、表演誠意十足，恭喜重生後的2.0版「亞洲舞王」真的回來了！

羅志祥當晚在粉絲尖叫聲中，以最新單曲〈TRAP GAME〉磅礡登場，一口氣連唱〈夠了〉、〈一支獨秀〉、〈愛投羅網〉、〈精武門〉、〈鬧翻天〉等多首經典曲目，20多分鐘nonstop不斷電演出毫無冷場，小豬更在唱最後一首歌〈鬧翻天〉時，臨時衝下舞台近距離與粉絲互動，引起一陣騷動。為了這次復出首演，他耗資百萬搭配爆破、煙火及全彩雷射等高規格演唱會特效，自帶舞群、燈光師、VJ、特效技師等人，工作團隊超過40人，充滿聲光震撼的復出秀，果然獲得肯定掌聲，為復出打響第一炮。

小豬在元旦也在臉書發文分享心情，表示「當初接到跨年表演時其實很興奮也很忐忑，不知道大眾會如何看待我。沈默兩年了，今天在台下等待時，聽到了花蓮徐縣長與傅崐萁委員的ㄧ番話，『花蓮是我們的家，就從這裡重新出發』，聽完後傅委員叫到我的名字，緊接而來的是呼喊聲與尖叫，我心裡的石頭放下了，感覺自己回來了。」

他說，「當看見台下有人落淚時，原來還有一群人在等著我，一瞬間緊張和不安都不見了，打進心裏的是悸動和感動，雖然眼淚在打轉，但今天要呈現自己最好的一面，不能辜負大家的接納與期待。」他謝謝花蓮、謝謝縣長、委員，「還有看著我的你們，最後的鞠躬是我無聲的表達。我會再回花蓮的，我會用我的行動來感謝花蓮」。最後並說「對了對了 我很喜歡2022的這個開始。那你們呢？」