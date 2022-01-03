7-ELEVEN年菜(圖／統一超商提供)

農曆年來臨，此次農曆年假長達9天，4大超商各出奇招，搶攻50億元的商機。

全家

全家便利店這次主打米其林星級、特色蔬食、星級飯店及名店名廚四大特色，總計有百項商品搶攻年菜市場。

全家表示，除可以在其電商平台「全家行動購」選購外，今年再添會員APP「全＋1商城」，精選出鼎泰豐、彭園、凱達飯店年菜料理，提供民眾多元選擇。

全家指出，消費者選購年菜以經典台式口味最為大宗，今年特別與獲米其林一星的山海樓，以及必比登推薦松竹園獨家推出傳統台菜系列，另外，近年來健康蔬食當道，也與榮獲台北米其林必比登推薦的唯一蔬食餐廳「祥和蔬食」推出蔬食料理，預計今年整體年菜業績檔期可望翻倍成長。

小七

今年因無法出國過節加上後疫情時代消費者養成自煮習慣，7-ELEVEN預期在家料理復熱年菜的民眾將大幅增加，同步也帶動年節送禮需求。

7-ELEVEN的i預購平台自1月6日起，網羅年菜、春禮、3C家電、居家清潔及美妝保養..等商品，最低下殺3折起，活動期間單筆消費滿額享5％點數回饋，指定商品加碼再送100點；其中「漢來干貝鮑參佛跳牆」只要2650元，挑戰通路最低價、並與聖德科斯攜手，導入擁有雙潔淨標章的「究好豬 紹香元蹄」，以埔里紹興酒細火慢燉，讓消費者吃的美味又放心。

7-ELEVEN門市年菜預購以名店功夫菜為主，網羅星級飯店、老字號名店等餐廳，推出獨家限定商品；包括首次攜手老牌婚宴會館推出「彭園黃金澄汁排骨」、新世代台灣風格飲食叁和院的「叁和虎咬豬」、五星主廚監製的「漢來飯店鳳凰鮑肚佛跳牆」、米其林必比登推薦的「祥和蔬食福虎進寶年菜組」以及米其林餐盤推薦的「膳馨黑蒜烏骨雞湯」，讓民眾除夕圍爐餐免煩惱。

萊爾富

萊爾富推出「開運年菜」預購專刊，民眾可至全台門市索取專刊進行預購。萊爾富今年精選近百道的年菜，集結了五星級主廚監製以及名店名廚坐鎮的經典名菜，讓民眾免排隊訂位輕鬆在家享用大廚級名菜；另外，針對素食族群，萊爾富也首次推出素食新寵兒超級食物-天貝及多道蔬食美饌，讓素食者也能享用美味年菜。

此外，萊爾富也推出適合大小家庭的懶人圍爐套餐，民眾可以不用費心挑年菜，今年更引進天后×鎮瀾宮的年菜組-鎮瀾宮福氣箱(售價1199元)，再贈送千元2022鎮瀾宮發財金(限量1000組)，讓吃年菜也可添福氣又發財。

OKmart

OKmart年菜還獨家與雅緻餐飲及漢來美食合作，讓消費者在家就有飯店年菜的感受，讓家中年菜色香味美，澎派上桌，預計將可帶動門市業績約兩成以上。