2019年開始全球陷入新冠肺炎疫情的恐慌當中，各國政府紛紛宣導民眾出門帶口罩避免被傳染，因此大部分人都只能露出半張臉，不過一名女子因為在疫情期間，雖戴著口罩卻穿著火辣穿搭而因此爆紅，真實身份也遭到網友挖出，原來是泰國知名網紅Mina。

現年21歲的泰國正妹Mina，去年11月時曾在社群媒體上PO文表示「I hate MASK」，並附上一照片。照片中，只見她雖戴著口罩遮住大半張臉，但身穿低胸緊身上衣與休閒褲的她，對著鏡頭無辜的眼神，並展現傲人的上圍曲線，令網友看了直噴鼻血，她也因此意外爆紅，照片在網路上不斷轉發，隨後也有人找到她的個人IG，並公開的「真面目」。

原來她目前正定居南韓, IG名稱為Mina是性感模特兒，不僅擁有甜美臉蛋，還有超火辣的魔鬼身材，而她也經常透過IG分享工作側拍及各種穿搭辣照吸引目光，目前IG已吸引超過44.6萬人追蹤。除此之外，身材火辣的Mina也在網路上販賣自己的性感慾照，使她人氣不斷上升。

而近日剛度過2022年，Mina也在IG上更新近況，並曬出一系列低胸穿搭照及比基尼泳裝照，甚至對著胸口近拍，令網友大噴鼻血，紛紛留言「可愛又性感」、「這身材真是不得了」、「真的是天使臉孔魔鬼身材」。