台北市某防疫旅館日前傳出三例Omicron確診病例，中央流行疫情指揮中心今天指出，經研判發現感染源為案17085，於防疫旅館內傳染給案17058、17099，為群聚感染，因此今日將案17058、17099改判為本土病例，為國內首起Omicron本土確定病例。

指揮中心指揮官陳時中表示，經基因定序及病毒量追蹤後發現，案17085是在傳染給17058、17099後產生兩位點的改變，加上Ct值變化分析，可確定案17085為感染源，本起事件確實為檢疫旅館內的群聚感染。

陳時中進一步指出，案17085的Ct值從16上升到27，判斷發病時間比較早，且案17058、17099從大陸、日本入境，當時入境國並未爆發Omicron疫情，而案17085從美國入境，那時美國已有上千例Omicron，所以認為是案17085傳染給案17058、案17099的群聚事件。

案17085的Ct值升高，代表病毒量降低，發病時間比較早，研判是該起群聚事件的感染源。(指揮中心提供)

至於Omicron群聚感染的傳染路徑為何？陳時中表示，這三名檢疫旅客居住期間並無違規事項，不排除是藉由空氣傳播，或是旅館員工未落實清潔消毒，導致三人交叉感染。

陳時中表示，目前針對此案，以匡列3名同住者，同樓層匡列36人，以及8名旅館員工，除案17099、17058外，33人採檢結果都是陰性，另有1人檢驗中。

截至目前國內共累積88例Omicron案例，86例為境外移入，2例本土，其中66例是20到40歲的年輕人，輕症50人，38人無症狀。