上週美國經濟數據基本面仍相對穩健，中國雖然經濟放緩，但人行調降現金存款準備率後，又再調降貸款市場報價利率，貨幣政策維持寬鬆，受上述因素激勵，新興亞股表現正向，印度、泰國、越南、台股周線於封關前夕皆上揚1%至2%。上週外資買盤最強勁的市場為台股、泰國，分別吸金18.5億美元、4.7億美元；台股買盤為近4個月以來新高，連2周吸金；泰國買盤亦為近4個月半來新高，且連3周淨流入。

回顧全年新興亞股的資金流向，印度、印尼為唯二明顯淨流入，資金分別高達36.8億、26.9億；印度雖然是全年吸金王，但不僅12月資金淨流出最多，且已經連續3個月皆遭贖回。印尼則是後來居上，自5月外資態度轉買，甚至出現連6月淨流入的紀錄。

台股則是連續兩年淨流出150億左右美元，中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，台股基本面及籌碼面展望樂觀。就基本面來說，根據主計處數據，2021年經濟成長率可望創11年來新高，今年展望也上看4%以上，明顯高於疫情爆發前。就資金面而言，國際資金持續流入，且法人於封關前夕持續大買，元月行情具期待空間。

張圭慧表示，去年底剛結束的SEMICON TAIWAM展覽，今年主題聚焦化合物半導體、異質晶片整合，智慧製造及綠色製造等三大主軸，其中化合物半導體中的第三代半導體材料雖然產業鏈仍不完整，且目前相關營收貢獻有限，但由於其對高頻、高速、耐高溫、高功率等因素，有機會於電動車、5G領域大展身手，成為市場關注的重要焦點，長線展望具潛力。