寶齡富錦涉哄抬乾洗手價格，公司於12月30日遭檢調搜索以及約談；寶齡富錦以新聞稿澄清，經營企業以誠信為原則，公司所生產的「克菌寧酒精性乾洗手75％」生產成本已經增加，但公司自行吸收成本，絕無哄抬防疫物資價格一事。

寶齡富錦解釋，原物料、國際運費高漲，公司仍不惜成本、加班生產「克菌寧酒精性乾洗手75％」，提供予無私奉獻的醫護人員使用，雖然衛福部會同關務署將藥用酒精之進口稅金調降10％，但公司非進口商，且進口商對本公司也未調降售價，因此，寶齡富錦沒有因為降稅政策而受惠。

反之，為因應國內疫情需要及全力配合政府防疫政策，寶齡富錦協調國內供應商向國外另一製造廠以較高價緊急購入藥用酒精原物料，以供應國內迫切需求，在總經理特別指示不斷貨、不缺貨的大原則下協調加班生產；因此，疫情期間寶齡富錦藥用酒精取得及生產成本增加，在考量企業社會責任及關懷社會的前提下，該品項對外售價於疫情前後皆未曾調漲，所增加之成本，由公司吸收．強調絕無哄抬防疫物資價格一事．

另外，在酒精性乾洗手75％的產品上，於市場上存有眾多競品，消費者及購買單位有其自由選擇性，本司並非獨家銷售．且本司所生產之「克菌寧酒精性乾洗手75％」主要銷售對象皆為配合政府防疫政策及醫療院所抗菌消毒所使用。