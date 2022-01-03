美國陸戰隊的F-35C戰鬥中隊已可部署航母

儘管美國陸戰隊打敗海軍，率先擁有能部署的F-35C 聯合攻擊戰機中隊，但就長遠看來，陸戰隊的F-35機隊未來卻將面臨問題。

據《陸戰隊時報》（Marine Corps Times）3日報導，那是由於他們的F-35駕駛有限，再加上愈來愈大的重心放在無人機上，都引發了近年有關陸戰隊對F-35需求的辯論。就在2021年7月，美國陸戰隊快馬加鞭，由加州有「黑武士（Black Knights）」之稱的314戰機攻擊中隊（VMFA-314）立功，獲得F-35C航母艦載機中隊的可部署認證，而他們可望2022年進行部署。

「黑武士（Black Knights）」314戰機攻擊中隊飛F-35C

據陸戰隊聲明說，「黑武士」是在2020年1月接收F-35C，並在短短18個月內，便發揮全面作戰能力（FOC）。

但就在他們全力以赴時，F-35缺飛行員的問題卻變本加厲，陸戰隊司令柏格（David Berger）甚至告訴國會，他們願意削減F-35訂單。柏格雖然認同F-35的戰力，相信它未來在空戰中能有所貢獻，但2020年在國會作證時，卻表現了務實的態度。