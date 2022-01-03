一名男子上網抱怨，剛認識女友時她是155公分、45公斤超可愛小隻馬，但交往1年後女友體重飆破70，讓他哀嚎「胖快一倍了我的愛也快消失一半了」。跨年活動時女友當朋友面問男子「何時娶」，讓男子忍不住上網求助，如何委婉開口請女友減肥？

「女友跟我交往時是155公分45公斤，小小一隻很可愛！」，一名男子在爆料公社app匿名公社苦惱說，但交往一年後女友體重飆破70，他表示女友從事電話業務，業績壓力很大，每次回到家不但要吃晚餐，還常常叫熊貓吃宵夜，原PO抱怨「深深覺得熊貓是最大的兇手，自從有了熊貓後，她只要肚子餓嘴饞就是叫熊貓，而且現在懶到都叫我下去拿」。

朋友勸原PO既然愛她就要愛她的全部，但原PO心中OS：「胖快一倍了我的愛也快消失一半了。」跨年活動時女友在朋友面前問原PO什麼時候娶她，旁邊的朋友也一直起哄說可以娶了啦，都交往還同居了，原PO聽了只能無奈的笑一笑沒回答。

原PO表示女友很懂事可愛也很溫柔，媽媽也喜歡，自己有娶她的念頭，但她的身材讓原PO非常介意，一提減肥女友就發脾氣。原PO無奈發問：「該怎麼委婉的跟她開口才能讓她減肥啊？拜託大家教教我好嗎？」。

眾網友建議：「說，妳想要現在這狀況拍婚紗嗎？」、「直接明說45公斤就結婚希望娶到她最美時，上健身房比較快。」、「壓力大，暴飲暴食，是需要看醫生的。如果真的是因為工作引起的壓力，你可以叫她辭職找別的工作。你可以仔細觀察她是壓力而不想動還是真的懶惰。懶惰癌婚後會越來越嚴重」、「肥胖是一種慢性疾病，給她看一些醫學報導，是真心為了彼此好！」、「她需要找另一種洩壓方式，建議你陪她一起找一起做」。