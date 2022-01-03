一名女網友趁連假尾聲到漁港吃海鮮，點了1200元的沙公和300元的紅蟳，結果送上來的全是價格較低的紅蟳，女網友連忙向店家反映，不料店員竟回，「我以為這是你們自己帶來代客料理的螃蟹」，讓她氣憤直呼「根本把我們當盤子在耍」。女網友的經歷也釣出一堆苦主，直言店家就是賭遊客認不出來價高的沙公。

原PO在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」發文表示，她趁著連假最後一天到漁港吃海鮮，點了時價1200元的沙公和300元的紅蟳，結果服務員送來的都是紅蟳，便連忙向店家反應，不料店員竟回，「我以為這是你們自己帶來代客料理的螃蟹」。

原PO當下十分錯愕，表示她們根本沒有買任何生鮮食材請店家代客料理，最後店家也只退了400元及一瓶飲料，讓她氣憤直呼，要不是因為菜都送上來了，不然她想馬上走人，「根本把我們當盤子在耍」。

不少網友留言直呼不意外，「這是騙外行人的手法，賭遊客認不認得出來沙公而已，被拆穿就唬爛說是代客料理」、「店員可以再唬爛點」、「這很常見，要慎選評價」、「我被坑一次就再也不去所謂的觀光漁港吃海鮮了」、「10年前就不在去那裡了，詐騙漁港」。

也有苦主分享類似經歷，「上次去漁港也被騙，買海鮮時店家一直說會送幾樣青菜，等等代客料理跟海鮮一起炒，原本還以為店家人很好，結果後來結帳才知道，青菜全都有算費用，一盤200元」、「我曾經自己帶螃蟹請店家代煮，但送上桌的螃蟹根本不是我帶來的，當下直接退貨並要求拿回我的螃蟹，才知道店家把螃蟹掉包，我帶的螃蟹全放在冰櫃裡面。」