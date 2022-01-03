愛情喜劇《只是在結婚申請書上蓋個章而已》今晚開播。（WAKUWAKU JAPAN提供）

2022開年，日本台WAKUWAKU JAPAN推出由清野菜名、坂口健太郎主演的愛情喜劇《只是在結婚申請書上蓋個章而已》，不但是秋季檔收視率最穩定的作品，完結篇更突破雙位數大關，除了想要續集呼聲高，劇中的貓演員「麻糬」可愛程度更讓觀眾捨不得，甚至還有人要頒給他「最佳男配貓」獎。

由漫畫家有生青春所創造的同名漫畫，故事描述男女主角因爲各自有不得已的苦衷，相遇沒多久就簽字結婚，女主角清野菜名在拍攝途中更宣布懷孕，讓這部連續劇展現出幸福的各種型態，她與坂口健太郎的種種互動也讓觀眾為之心動；整部戲拍攝將近4個月，清野菜名表示因為自己的身體狀況造成劇組的不便，能夠順利拍攝完成實在太棒了，而坂口健太郎也稱讚這是個歡樂的劇組，請大家一定要看到最後。

劇中兩人從零到有的情感，以及身邊親友所發生的種種，間接帶出現代人對於婚姻形式的轉變，讓結婚證書不再只是被1張紙所拘束，網友們對於坂口健太郎超級「天然」的睡姿更讚不絕口，尤其是靠在清野菜名肩膀上的那1幕，更是可愛到爆炸，也因此完結篇播出後，網路上出現許多「蓋章失落」症候群，並向電視台喊話希望未來可以拍續作。

此外劇中的貓演員「麻糬」則意外成為焦點，現年5歲的牠，不但成為劇中清野菜名和坂口健太郎感情的橋樑，甚至有觀眾提出「可以拍1集麻糬特別篇嗎」？，並表示感謝麻糬每週的療癒，甚至還說要頒最佳配角獎給牠。《只是在結婚申請書上蓋個章而已》於1月3日起，每周一到五晚間9點於WAKUWAKU JAPAN播出。