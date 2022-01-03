行政院院會於2021年12月30日通過《企業併購法》修正草案，資誠PwC指出，企併法有三大重點，包括保障股東權益、放寬非對稱併購適用範圍、擴大租稅優惠。

資誠PwC聯合會計師事務所併購稅務服務會計師劉欣萍指出，企併法修正後，明定可辨認無形資產類型，放寬可按法定年限或以10年計算攤銷實際取得成本，等同擴大租稅優惠。另被併購新創公司之個人股東所取得股份對價，其股利所得可選擇延緩至取得次年度起之第3、4、5年度平均課徵所得稅，有效保障股東權益。

此外，劉欣萍進一步表示，現行公司出價取得無形資產，僅得依所得稅法認列營業權、著作權、商標權、專利權及各種特許權。此次修正新增第40條之1，除前述外，另列示積體電路電路布局權、植物品種權、漁業權、礦業權、水權、營業秘密、電腦軟體，等同放寬非對稱併購適用範圍。

劉欣萍表示，過去企業併購取得未登記的技術或客戶名單，在稅務上無法攤銷，此次依修正草案，如符合營業秘密法規定得以「營業秘密」納入適用。建議企業如擬主張客戶關係屬「營業秘密」，應注意是否符合營業秘密法之三要件，即「秘密性」、「經濟性/價值性」及「採取合理保密措施」。過去曾有判決認為僅表明名稱、地址、連絡方式之客戶名單，可於市場上或專業領域內依一定方式查詢取得，即難認有何秘密性及經濟價值。

另，草案中也明定營業秘密認定上如有疑義，得由稽徵機關向中央目的事業主管機關徵詢意見，做為審核認定之參考。

劉欣萍說明，以股份為對價的併購交易中，被併購新創事業公司之個人股東並未取得現金，但仍需繳納併購產生之所得稅，恐面臨資金流問題進而影響併購意願。此次修正草案針對合併消滅或被分割公司之個人股東取得股份對價，其股利所得可選擇延緩至取得次年度之第3年起，分3年平均課徵所得稅，有助消彌新創事業個人股東納稅的資金問題。另，提醒注意，新創公司須符合：一、設立登記日至決議併購日未滿5年；二、未公開發行股票始有適用。