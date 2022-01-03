物價漲不停，中保科(9917)副董事長林建涵宣布調薪，全體調幅平均達4%以上，調薪方案將從2022年1月1日起開始實施。他說，自已擔憂的是，就算調薪也無法全部COVER物價的調漲，疫情的緣故，台灣暫時沒有外國人進來消費支援，對中小企業來說日子真的很困難，希望疫情能早日結束。

中保科技集團總裁林孝信特別關心基層，此波調薪中以基層同仁受益最大，其中薪資最高調幅可達13%。據了解，林孝信相當憂心物價通膨下，不少外租族同仁的生活壓力，因此，近年來積極推動優質會館；外調同仁入住每月只要負擔100元清潔費，提著行李就可輕鬆入住台北與高雄的蛋黃區，就是希望讓員工可以安心生活，也藉此鞏固企業核心競爭力，持續致力打造更好的工作環境。

林建涵分析，台灣房市今年交易量將突破34萬棟大關，公司切入新建築市場將近20年歷史，上市公司的建案有一半是中保科技負責的。一開始客戶需求是安全監控、門禁為主，後來延伸到停車場監控、弱電等服務，長年合作的客戶有國泰建設、富邦建設、宏普建設、忠泰建設、潤泰等。

中保科更集結集團力量推出一條龍式的整合服務，從一開始的規劃設計，如拆除後的空地利用，可由國雲停車管理創造現金流，前段招標施工蓋房子，國產建材實業可提供高品質混凝土進行澆築，等到中段建築完成，保創科技可提供機電、給水、消防、空調、災防等設備進駐，後段社區的營運管理，則可運用中保無限+的物聯網技術，提供智慧樓管、雲端警衛、智慧家庭等生活服務，全方位的「一條龍」服務，可說是業界唯一。